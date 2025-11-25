"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Biz ancak milletin ayağına gideriz

25 Kasım 2025, Salı 19:34
DP Lideri Uysal, İmralı’ya yönelik ziyarete tepki göstererek “Biz ancak milletin ayağına gideriz” dedi ve komisyon üyeliklerinden çekildiklerini açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Demokrat Parti’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekildiğini açıkladı. Uysal, “Bu adı konulamayan ‘süreç’ AKP sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de ‘kayıt ve şarta bağlı’ müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır” diye konuştu.

“Süreç siyasi hesaplarla yürütülüyor”

AKP/MHP/DEM eliyle yürüyen sürecin etnik bölücü siyaset cephesinden bir stratejik manevra, AKP iktidarı cephesinden ise kaybettiği oyları başka sahalardan ikame etme teşebbüsü olduğunu dile getiren Uysal, “Artık değişen uluslararası ve bölgesel şartlar dolayısıyla kirlenmiş PKK adı altında sürdürülemez noktaya gelmiş ‘etnik bölücü siyaset’ ileri bir faza geçirilerek sürdürülecektir. Türkiye sınırları içinde teknolojik gelişmelerle birlikte güvenlik güçlerimizin alan hakimiyetini sağlaması ile etkisizleşen PKK, özellikle iç savaş sebebiyle Suriye’de oluşan iktidar boşluğu neticesinde ABD gözetiminde otonom bir alan inşa etme fırsatı yakalamasıyla stratejik odaklanmasını Suriye’ye kaydırdığı bir dönemde bu süreç başlamıştır. Bu gerçekler ortadayken iktidar yalnızca Erdoğan’ın ‘bir dönem daha’sı için bir strateji geliştirmiş, uygulamaya koymuş, kendi geleceğinin hesabını yapmıştır” şeklinde konuştu.

“İşleyen tam demokrasi” şart

Türkiye’nin birliği, huzuru ve istikrarından ziyade her şeyin merkezine ‘bir kişinin’ iktidarının devamını koymuş AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı’ndan doğru sonuç çıkması beklenemeyeceğini ifade eden Uysal, “Türkiye’de her bir sorunun çözümü ancak ve ancak daha fazla hürriyet, daha fazla adalet, Akp’nin müsaade ettiği kadar Demokrasi ile değil ‘İşleyen Tam Demokrasi’ ile mümkündür! Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken PKK’nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, teröristbaşı Öcalan’ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzur sağlanamaz!” dedi.

Milletin vicdanını yaralayan bir adım

Açıklamasında “Terörist başının ayağına gitmek dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ve ilan ediyoruz” diyerek devam eden DP Lideri Uysal, “Ne acı ki 64 sene evvel Şehit Başbakanımız Menderes’in şahsında Millî iradenin katledildiği İmralı bu kez de Milletin vicdanının katline sahne olacak. Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir” ifadelerini kullandı.

 

Kürt halkının temsilcisi terör örgütü olamaz

Uysal şunları söyledi: “İşte buradan hareketle, kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hami edilmesine, tek meşru temsilci haline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz.”

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu
    Genel

    Prof. Dr. Mehmet Tikici: İktidardan uzak olmak hürriyettir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    2026’da sınıflar boş kalabilir
    Genel

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor
    Genel

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!
    Genel

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan
    Genel

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün
    Genel

    Batı Yunanistan'da OHAL ilan edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.