DP Lideri Uysal, İmralı’ya yönelik ziyarete tepki göstererek “Biz ancak milletin ayağına gideriz” dedi ve komisyon üyeliklerinden çekildiklerini açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Demokrat Parti’nin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekildiğini açıkladı. Uysal, “Bu adı konulamayan ‘süreç’ AKP sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de ‘kayıt ve şarta bağlı’ müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır” diye konuştu.

“Süreç siyasi hesaplarla yürütülüyor”

AKP/MHP/DEM eliyle yürüyen sürecin etnik bölücü siyaset cephesinden bir stratejik manevra, AKP iktidarı cephesinden ise kaybettiği oyları başka sahalardan ikame etme teşebbüsü olduğunu dile getiren Uysal, “Artık değişen uluslararası ve bölgesel şartlar dolayısıyla kirlenmiş PKK adı altında sürdürülemez noktaya gelmiş ‘etnik bölücü siyaset’ ileri bir faza geçirilerek sürdürülecektir. Türkiye sınırları içinde teknolojik gelişmelerle birlikte güvenlik güçlerimizin alan hakimiyetini sağlaması ile etkisizleşen PKK, özellikle iç savaş sebebiyle Suriye’de oluşan iktidar boşluğu neticesinde ABD gözetiminde otonom bir alan inşa etme fırsatı yakalamasıyla stratejik odaklanmasını Suriye’ye kaydırdığı bir dönemde bu süreç başlamıştır. Bu gerçekler ortadayken iktidar yalnızca Erdoğan’ın ‘bir dönem daha’sı için bir strateji geliştirmiş, uygulamaya koymuş, kendi geleceğinin hesabını yapmıştır” şeklinde konuştu.

“İşleyen tam demokrasi” şart

Türkiye’nin birliği, huzuru ve istikrarından ziyade her şeyin merkezine ‘bir kişinin’ iktidarının devamını koymuş AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı’ndan doğru sonuç çıkması beklenemeyeceğini ifade eden Uysal, “Türkiye’de her bir sorunun çözümü ancak ve ancak daha fazla hürriyet, daha fazla adalet, Akp’nin müsaade ettiği kadar Demokrasi ile değil ‘İşleyen Tam Demokrasi’ ile mümkündür! Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken PKK’nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, teröristbaşı Öcalan’ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzur sağlanamaz!” dedi.

Milletin vicdanını yaralayan bir adım

Açıklamasında “Terörist başının ayağına gitmek dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ve ilan ediyoruz” diyerek devam eden DP Lideri Uysal, “Ne acı ki 64 sene evvel Şehit Başbakanımız Menderes’in şahsında Millî iradenin katledildiği İmralı bu kez de Milletin vicdanının katline sahne olacak. Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir” ifadelerini kullandı.

Kürt halkının temsilcisi terör örgütü olamaz

Uysal şunları söyledi: “İşte buradan hareketle, kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hami edilmesine, tek meşru temsilci haline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz.”

ANKARA - MEHMET KARA