ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı için "kış" uyarısı

09 Aralık 2025, Salı 23:52
BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Gotoh, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dördüncü kışın yaşanacağını hatırlatarak, bu soğuk dönemde can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kayoko Gotoh, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dördüncü kışın yaşanacağını hatırlatarak, bu soğuk dönemde can kaybının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gotoh, BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında güncel bilgileri aktararak, yaşanan insani felakete dikkati çekti.

"Tatil sezonu yaklaşırken Ukraynalı siviller, ateşkes olmadan ve kalıcı barış için belirsiz beklentilerle savaşta zorlu bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyor" ifadesini kullanan Gotoh, Şubat 2022'de başlayan savaşın "en ölümcül" döneminin 2025 yılı olduğunu vurguladı.

Gotoh, Ocak-Kasım 2025 dönemindeki sivil kayıplarının, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 daha yüksek olduğunu aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerini kaynak gösteren Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu savaşın başlangıcından bugüne toplamda 755'i çocuk, 14 bin 775 Ukraynalı sivilin öldürüldüğü bilgilerini doğruladı.

Gotoh, gerçek rakamların tespit edilenden daha yüksek olma olasılığına işaret ederek, kış ortasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik "sistematik saldırıların", sıcaklıklar düştükçe milyonlarca insanı güvenilir ısınma, su ve toplu taşımadan mahrum bırakma tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Yardımcısı, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarının bölgedeki sivil altyapıda da hasar oluşturduğunu dile getirdi.

Karadeniz'deki son gerilimlere değinen Gotoh, BM'nin "bu yıkıcı savaşı" daha da tırmandırabilecek veya genişletebilecek her türlü eyleme karşı defalarca uyarıda bulunduğunu kaydetti.

BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için "somut eylem" çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Ukrayna halkının içinde bulunduğu şartlara dikkati çekerek, savaşın sona erdirilmesi konusunda yetkililere "somut eylem" çağrısı yaptı.

Msuya, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna halkına etkisine ve savaşın sonlandırılması için yapılması gerekenlere değindi.

Güvenlik Konseyi üyelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani sonuçları konusunda uyaran Msuya, kış şartlarında yaşam bölgelerine ve enerji sistemlerine yönelik Rus saldırılarının milyonlarca Ukraynalıyı daha kötü şartlara ittiğini söyledi.

Msuya, "Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor. Kış ortasında enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, sıcaklıklar düştükçe milyonlarca insanı güvenilir ısıtmasız, susuz ve toplu taşımasız bırakma tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Konsey üyelerini, üç kritik alanda derhal harekete geçmeye çağıran Msuya, bu alanları, "savaş kurallarının pratikte uygulanmasını sağlamak, ihtiyaç sahibi sivillere güvenli ve engelsiz insani erişimi garanti etmek ve hızla artan ihtiyaçlarla orantılı ölçekte insani operasyonları tam olarak finanse etmek" şeklinde sıraladı.

"Bu Konseyden ihtiyaç duydukları şey, zararı azaltmak ve hayatta kalma ile felaket arasında duran insani yardımı güvence altına almak için somut eylemdir." diyen Msuya, Ukrayna halkının "daha iyi koşulları bekleme lüksünün olmadığını" ifade etti.

Msuya, ülkelerin gelecek günlerde alacağı kararların, sayısız sivilin kaderini şekillendireceğinin altını çizdi.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

