Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 gerilerken dokuz ayın en sert daralması kaydedildi. Özellikle emek yoğun sektörler eski üretim kapasitelerine dönemiyor. Tekstilin yanı sıra mobilya ve madenlerde üretim sert daraldı.

Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 geriledi. Aylık düşüş ise yüzde 2,8 oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

3 yılda ciddi kayıp

Dayanıklı tüketim mallarında yıllık üretim daralması yüzde 17,2'yi buldu. Ham petrol ve doğalgaz çıkarılması sektöründe de yıllık yüzde 2,1 daralma kaydedildi. Metal cevherleri madenciliği, gerilemeyi 3'üncü ayda da sürdürerek yıllık yüzde 10,6 oranında daralma kaydetti. Mobilya imalatı da 10 aydır ilk kez gerileyerek yüzde 7,8 daraldı. Son 12 ayda aralıksız gerileyen tekstil imalatı, yılın ilk ayında da yüzde 6 daraldı. Giyim imalatı bir yılda dörtte birden fazla daralarak yüzde 25,8 gerileme kaydetti. Deri ürünleri de benzer biçimde yüzde 20,7 daraldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) analizlerine göre bu sektörler 3 yılda 3'te 1 oranında daralma kaydetti.