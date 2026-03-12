"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Telefon bağımlılığı arttı

12 Mart 2026, Perşembe 10:33
ABD’de yapılan araştırmada, North Carolina Üniversitesi Chapel Hill kampüsünün Psikoloji ve Sinirbilim Bölümünden araştırmacılar, 11 ile 18 yaşları arasında 79 genç üzerinde okul saatlerinde akıllı telefon kullanmanın etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, katılımcıların okul gününün neredeyse üçte birini telefon başında geçirdiklerini belirleyerek, bunun bilişsel kontrolü azalttığını tespit etti. Çalışma kapsamında katılımcıların ekran sürelerini inceleyen araştırmacılar, öğrencilerin okul saatlerinde akıllı telefonlarında 2 saatten fazla zaman geçirdiklerini ve ortalama 64 kez telefonlarını kontrol ettiklerini belirledi. Araştırmacılar, telefona sık sık bakmanın odak ve dürtü yönetme yetisini zayıflattığını ortaya koydu. Araştırmanın bulguları “Jama Network” adlı dergide yayımlandı. 

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    Diplomasiye geri dönülsün

    İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    İlk kez yeni kilise yaptık

    Gazze’ye yardım girişi kesildi

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu

    Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

    İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

    Plastiklere veda edeceğiz

    Standart dışı plaka cezaları iptal edildi

    ABD’den İsrail’e: Enerji alt yapısını hedef alma

    Sanchez: Silâha değil, haklara yatırım yapıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    The Truth Discovered Through Islamic Morality - Why I Became a Muslim - 1
    Genel

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu
    Genel

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İlk kez yeni kilise yaptık
    Genel

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik
    Genel

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"
    Genel

    Guterres’ten Ramazan ziyareti
    Genel

    Diplomasiye geri dönülsün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.