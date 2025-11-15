"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

BM: İsrail, 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

15 Kasım 2025, Cumartesi 15:20
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana yaklaşık 4 bin paletlik acil insani yardım malzemesinin Gazze'ye girişine yönelik talepleri reddettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'ye insani yardımların girişine ilişkin bir açıklama yaptı.

 

Dujarric, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişini halen kolaylaştırmadığını vurgulayarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının ellerindeki malzemeleri Gazze'ye ulaştırmada sorun yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "İsrailli yetkililer, 10 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana, 9 ortağımızın çadır, yatak takımları, mutfak setleri ve battaniyeler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye getirilmesi talebini reddetti." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Manisa'da polis aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

    Zorunlu kış lastiği uygulaması ticariler için başladı

    İstanbul-Fatih'teki ölümlü zehirlenme hadisesiyle ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

    Gazzeliler: Çektiğimiz sıkıntılar bir nebze bile olsun hafiflemedi

    BM: İsrail, 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

    AB demokrasi kalkanı kuracak

    Adalet açığı kapanmadan bütçe açığı kapanmaz

    İnternet hürriyetinde de gerilerdeyiz

    'Helâl paranın yerini kara para aldı'

    “Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”

    Türkiye parlamenter sistemi hak ediyor

    İzmir'de planlı su kesintileri devam edecek

    Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ABD'nin hazırladığı Gazze BMGK tasarısına destek

    Maduro'dan ABD halkına: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

    Kocaeli-Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

    Hırsızlıktan tutuklanan Müzeyyen Teyze: ‘Malları AKP'ye teslim ettim’

    İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Yurdun iç ve doğu bölgelerine sağanak yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Bediüzzaman’ı dinlemedik, 125 yıl kaybettik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’e dua ile
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hırsızlıktan tutuklanan Müzeyyen Teyze: ‘Malları AKP'ye teslim ettim’
    Genel

    Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    “Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”
    Genel

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
    Genel

    Maduro'dan ABD halkına: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
    Genel

    'Helâl paranın yerini kara para aldı'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.