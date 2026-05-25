60 günlük anlaşma iddiası

ABD ile İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran’ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin yürütülmesini içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü.

Axios’a konuşan ABD’li yetkililer taslak anlaşmaya göre 60 günlük süreç boyunca Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişine açık olacağını, İran’ın boğaza döşediği mayınları temizleyeceğini ve gemilerin serbest geçişine izin vereceğini iddia etti. Buna karşılık ABD’nin de İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını ve Tahran’ın petrol satışlarını serbestçe yapabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacağını ileri süren yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadaki temel yaklaşımının “performans karşılığında rahatlama” olduğunu savundu. AA

