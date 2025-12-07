Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç değerlendirmede bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sadece teknolojik imkanlarla donatılmış adalet binaları inşa etmekle kalmadıklarını dile getirerek, “23 yıldan bu yana bu milletin Recep Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmemesinin sebebi, eser siyasetini izlemesidir. Muhalefet karalama yaparken, engelleme siyaseti izlerken, Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları hep eser üretmiştir. Biz adaleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Biz yargıyı, adalet sistemini demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik” dedi. AA

