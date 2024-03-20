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20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Borrell'den Ukrayna'ya savaş desteği önerisi

20 Mart 2024, Çarşamba 13:52
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyine dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90 kadarının Ukrayna'nın savaşta desteklenmesi için kullanılmasını içeren bir öneri sunduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Rusya'nın AB'nin yaptırımları çerçevesinde dondurulan varlıklardan elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılmasıyla ilgili paylaştım yaptı.

Yüksek Temsilci, "Bugün, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin, Ukrayna'nın mücadelesinde desteklenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin Konsey'e bir öneri sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu'ndan, yüzde 10'u da AB bütçesinden tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu gelirler 190 milyar avro değerindeki Rusya Merkez Bankası menkul kıymetleri ve nakit paraya karşılık geliyor.

AB ülkeleri, yarın düzenlenecek liderler zirvesinde konuyu ilk kez ele alacak ancak hemen bir karar çıkması beklenmiyor.

AA

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