Bu acının tarifi yok

İsrail’in Gazze Şeridi’nde insansız hava aracıyla hedef alINAN araçtaki altı kardeş can verdi.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana katliamlara devam ettiği Gazze’de bir aileye daha tarifsiz bir acı yaşattı. İsrail ordusu, insansız hava aracıyla bir aracı hedef aldı. Araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, önceki sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından katledildi.

Cenaze namazını babaları kıldırdı

Acılı Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından tesellî edilmeye çalışıldı. Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı. Yerel kaynaklara göre araçta bulunan gençlerin üzerinde hiçbir askerî unsur yoktu.

***

Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi

Saldırıya dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan “Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?”, “Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi” mesajlar paylaşıldı. Tepkilerden bazıları şöyle: “Uluslararası kamuoyunun sessizliği devam ederken, Gazze halkı her yeni gün bir başka aile trajedisine uyanıyor. Ebu Mehdi ailesinin yaşadığı bu kayıp, Gazze’de her hanenin potansiyel bir hedef hâline geldiğinin bir başka göstergesi. Bu saldırı, sadece bir aracı değil; bir ailenin geleceğini, hayallerini, varlığını yerle bir etti.” “Altı evladını bir anda kaybetmek, ömrünün tamamının zorla elinden alınması demek. Bu, bir anne ve babanın aynı anda altı kez öldürülmesi gibi. Hayatlarının tamamı yıkılmış, yakılmış oldu. O anne ve baba artık umudunu, geleceğini, sahip oldukları her şeyi, tek bir korkunç anda kaybetti.”