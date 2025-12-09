Almanya'da SDP’den başörtüsü yasağına tepki

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Darmstadt İdare Mahkemesi’nin başörtülü bir kadının hâkim ve savcı olamayacağı yönündeki kararını eleştirerek, kararın “temelsiz bir genelleme ve ayrımcılık riski taşıdığını” söyledi.
Almanya’da başörtüsü engel sayıldı
Yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, mahkeme kararının inanç özgürlüğü, bireysel haklar ve eşitlik ilkeleri açısından ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Başörtülü bir kadının yalnızca dinî inancı sebebiyle tarafsız olamayacağı varsayımının hatalı olduğunu belirten Karaahmetoğlu, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekti.
Kiel - Anka