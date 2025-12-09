Asgari ücret, beklentileri karşılamayacak

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık’ta toplanıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 asgarî ücret zammı için “Maksimum yüzde 25. Üzeri sürpriz olur” değerlendirmesinde bulundu.

Erdursun, açlık sınırının şu an 30 bin TL seviyesinde olduğunu, 2026 sonunda ise 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda yüzde 25 zam yapılması halinde asgarî ücret 27 bin 630 TL olacak ve açlık sınırının oldukça altında kalmaya devam edecek.

Erdursun’un değerlendirmesine göre: Gerçek enflasyon hissedilenin üzerinde olduğu için çalışanlar fiyat artışlarını yakalayamıyor. Devletten ilave prim veya destek beklentisi ise düşük.

TÜRK- İŞ: Bu saatten sonra masaya gitmeyiz

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak. Taraflara toplantı için resmî yazı geçen hafta iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın komisyonun yapısına ilişkin TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşme sonrasında ise henüz resmî bir temas kurulmadı. TÜRK-İŞ asgarî ücret masasına dönmeyecek. Komisyon süreci hakkında konuşan bir TÜRK-İŞ yetkilisi zamanın darlığına işaret ederek, “Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Anka