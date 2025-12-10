Gizli tanık beyanları esas alınmamalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklamanın bir ceza değil geçici bir araç olduğunu vurgulayarak, kişinin özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması sebebiyle tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerektiğini kaydetti.Yıldız, “Tutuklama bir ceza değil, maddî gerçeğe ulaşmada ceza davasının yürütülmesinde ya da ileride verilecek bir muhtemel cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliğini sınırladığı için çok dikkatli hareket edilmeli, bin düşünerek bir kere karar verilmelidir. Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Buna mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır” dedi.

“Adalet söylemle değil eylemle olur”

Yıldız, “Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez. Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazret-i Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazret-i Ömer’e göre; uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

