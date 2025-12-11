Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

Bulgu Araştırma’nın aralık ayı raporuna göre, vatandaşların oy verme kararını etkileyen faktörler arasında "Ekonomik durum", açık ara farkla ilk sırada yer aldı.

Bulgu Araştırma’nın Aralık 2025 dönemi için hazırladığı “Halkın Gündemi Araştırması” raporu yayınlandı. Araştırma sonuçları, Türkiye’de siyasî tercihlerden genel memnuniyete kadar birçok alanda ekonominin belirleyici faktör olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ankete göre, vatandaşların büyük bir çoğunluğu ekonomik zorluk yaşadığını belirtirken, siyasî partilerden öncelikli beklentinin ekonomik çözüm politikaları olduğu görüldü.

Halkın çoğunluğu ekonomik zorluk yaşıyor

Cumhuriyet’in haberine göre araştırma, hane gelirindeki kırılganlığı gözler önüne serdi: %39: Aylık hane geliri 25 bin lira ve altında olan vatandaşların oranı. %5,3: Aylık hane geliri 125 bin lira ve üstünde olan kesim. Geçim sıkıntısı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 78’i ekonomik anlamda zorluk yaşadığını belirtti. Bu kesim; gelirini temel ihtiyaçlarına zor yetiren (%43,9) ve temel ihtiyaçlara ancak yetirip birikim yapamayan (%34,2) kişilerden oluştu. Sadece %6,8’lik bir kesim ekonomik olarak rahat olduğunu ve tasarruf yapabildiğini ifade etti.

Hukuk ve adalet de problem olarak görülüyor

Vatandaşların oy verme kararını etkileyen faktörler arasında “Ekonomik durum”, açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 45,1’i oy tercihini ekonomik duruma göre belirlediğini söylerken, bu oranı yüzde 26,3 ile liderin etkisi ve yüzde 19,3 ile yapılan hizmetler takip etti. Türkiye’nin en önemli problemi sorulduğunda ise %38,9 ile Ekonomi ilk sırada yer alırken, bunu %18,5 ile adalet ve hukuk takip etti.