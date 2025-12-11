Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sabret. Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma; kurup durdukları tuzaklar yüzünden sıkıntıya da düşme.

Nahl Suresi: 127

HADİS:

Musa için Harun ne ise, benim için de Ali odur. Şu farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2711