"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

5 yılda 1,7 trilyon kilometre yol katettik

10 Aralık 2025, Çarşamba 19:08
Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının 2020-2024 döneminde katettiği toplam kilometre yaklaşık 1 trilyon 660,3 milyar olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre kilometre istatistikleri, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları yolu kapsıyor.

Hesaplamalarda, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motosiklet ve özel amaçlı taşıtların kilometre sayacı bilgilerinde derlenen idari kayıtlar kullanılıyor. Traktörler ise kapsam dışında bırakılıyor.

Verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından geçen yıl 382 milyar 870 milyon kilometre yol katedildi.

Bu değer 2020'de 287 milyar 100 milyon olarak hesaplanırken 5 yılda taşıtların yaptığı toplam yol yüzde 33 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların kilometre istatistikleri 2021'de 310 milyar 358 milyon kilometre, 2022'de 331 milyar 835 milyon kilometre, 2023'te 348 milyar 115 milyon kilometre olarak kayıtlara geçti.

Böylece, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları 5 yılda toplamda 1 trilyon 660 milyar 278 milyon kilometre yol katetti.

En büyük artış motosiklet sınıfında

Türkiye'deki araçların katettiği yolun yüzde 50'den fazlası otomobil sınıfı motorlu araçlar tarafından yapıldı.

Söz konusu araç grubuyla 5 yılda toplam 942 milyar 728 milyon kilometre yol gidildi. Otomobillerin ardından ikinci sırada yer alan kamyonetler ise aynı dönemde 339 milyar 200 milyon kilometre yol aştı.

Motosikletler ise 2020-2024 döneminde katedilen yolun en çok arttığı motorlu araçlar oldu. Söz konusu araçlarla 2020'de 12 milyar 880 milyon kilometre yol yapılırken bu değer geçen yıl yaklaşık yüzde 160 artışla 33 milyar 348 milyona ulaştı.

Türkiye'de 2020-2024 döneminde motorlu taşıtların bazılarının katettikleri yollar şöyle (milyon kilometre):

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı bitirdik’ diyemiyorlar

    Uygulamaların değiştiğini görmek istiyoruz

    Gizli tanık beyanları esas alınmamalı

    ABD, vize kontrollerinde turistlerin sosyal medya geçmişine de bakacak

    Konya Kapalı Havzası'nda 684 obruk kayıt altına alındı

    5 yılda 1,7 trilyon kilometre yol katettik

    'Gazze, hayal edilemez acıların yaşandığı bir yer olmaya devam ediyor'

    Çin-Guangdong'da yarı meskun binada yangın çıktı: 12 kişi öldü

    Tayland: Kamboçya’dan fırlatılan roketler bir hastanenin yakınına düştü

    ABD-Florida'da küçük uçak otoyola acil iniş yaparken kaza yaptı

    Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

    Medya, Gazze’deki gerçekleri gizliyor

    Asgarî ücrete en az yüzde 50 zam yapılmalı

    Kırıkkale OSB'de kimyasal üretimi yapan fabrikada yangın

    Bu kış daha az kar yağışı bekleniyor

    Muhammed Salah "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi

    Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu - Su kaynaklarımız tükeniyor

    Bulgaristan’da İslâm’a katkı ödülleri verildi

    Narkotik operasyonunda şehit olan Emre Albayrak dualarla defnedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kumar bataklığı toplumu çürütüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı
    Genel

    AB ülkesinde salgın ilân edildi
    Genel

    Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu - Su kaynaklarımız tükeniyor
    Genel

    Bu kış daha az kar yağışı bekleniyor
    Genel

    ‘Son şahitler’den Ali Demirel’i rahmetle yad ediyoruz
    Genel

    Narkotik operasyonunda şehit olan Emre Albayrak dualarla defnedildi
    Genel

    Bulgaristan’da İslâm’a katkı ödülleri verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.