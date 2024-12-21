Chido Kasırgası’nda 73 kişi öldü

Mozambik’te Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 73’e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası’nın 15 Aralık’tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada 540 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 330 bin kişinin kasırgadan etkilendiğini kaydedildi. Yıkılan hane sayısının 39 bin 100 olarak güncellendiği açıklamada, yaklaşık 13 bin hanenin de ağır hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Chıdo Kasırgası Chıdo Kasırgası, 14 Aralık’ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu’ndaki Fransız kolonisi Mayotte’yi vurmuştu. Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi vurmuştu. Kasırga nedeniyle şimdiye kadar Mayotte’de 31, Malavi’de 7 kişi öldü.

AA

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