Ebola salgınında can kaybı artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda Mayıs ayında ilan edilen Bundibugyo türü Ebola salgınında vaka ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre doğrulanan vaka sayısı 1274’e ulaşırken, ölenlerin sayısı 360 olarak kaydedildi. Salgının kısa sürede yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü de 17 Mayıs tarihinde Ebola sebebiyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Yetkililer, bu varyant için şu ana kadar onaylanmış herhangi bir tedavi yöntemi ya da aşının bulunmadığını ifade ediyor. Haber Merkezi

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