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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

08 Ocak 2022, Cumartesi 10:31
Çin'in kuzeybatısındaki Çinhay eyaletinde, Mınyüen Hui özerk bölgesinde gece 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Mınyüen Hui özerk bölgesindeki depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Yerel Afet Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı Guo Yong, merkez üssüne 5 kilometre mesafedeki 5 köyde yapılan incelemelerde hasar veya can kaybına rastlanmadığını söyledi.

Mınyüen'in yanı sıra 136 kilometre mesafedeki eyalet merkezi Şining'de de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki bazı demir yolu hatları tedbir amaçlı kapatıldı.

Etiketler: Çin, deprem
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