992 işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden 992 İsrailli, Yahudilerin önemli dinî günlerinden biri olan “Yom Kippur” öncesinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah ve akşam saatlerinde Mescid-i Aksa’ya Megaribe Kapısından baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin, “Yom Kippur” öncesinde ayin ve ritüeller yaptığı belirtildi. Baskını İsrail polisinin koruması altında gerçekleştiren İsraillilerin, Mescid-i Aksa’nın içinde toplu şekilde dua ettikleri kaydedildi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de polisin koruması altında bir grup fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti. Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. *** Batı Şeria’da Filistinlilerin araçlarına saldırı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda, Filistinlilerin araçlarını yaktı, bir Filistinliyi yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil şehrinin Beyt Emr beldesine baskın düzenledi. Baskında Filistinlilere ait bazı araçlar İsrailli saldırganlarca ateşe verildi. İşgalciler, Beytüllahim’de ise gasbedilmiş topraklar üzerine kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi “Efrat” yakınından geçen Filistinlilere ait araçları taşladı. İsraillilerin taşlı saldırısında bir Filistinli yaralandı, aracı hasar gördü. AA

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.