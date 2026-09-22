Tehlike bitmiş değildir

Adana’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, 2023 depremlerinde kırılmadan kalan Savrun Fayı’nın durumunun belirsiz olduğunu belirtti.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, 2023 depremlerinin ardından Savrun Fayı’nın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, fayın ne kadar kilitli olduğunun bilinmediğine dikkat çekti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DURUMU AYRINTILI BİLİNMİYOR

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bektaş, Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023’ten bu yana devam ettiğine dikkat çekerek özellikle Savrun Fayı’nın mevcut durumunun ayrıntılı şekilde bilinmediğini ifade etti. Bektaş’ın değerlendirmesine göre 2023 yılında Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylarda kırılmalar meydana gelirken, bloğun batı sınırındaki Savrun Fayı’nın kırılmadan kaldığı belirtiliyor.

‘BÜYÜK DEPREM OLACAK’ DİYEMEYİZ

Prof. Dr. Osman Bektaş, değerlendirmesinde mevcut bilgiler ışığında Adana için kesin bir deprem tahmininde bulunulamayacağını belirtti. Fayın mekanik özellikleri yeterince bilinmeden “büyük deprem olacak” denilmesinin de “tehlike geçti” şeklinde bir sonuca varılmasının da doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul - Yeni Asya