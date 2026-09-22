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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Aivo Orav: Birbirimize muhtacız

22 Eylül 2026, Salı 00:22
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav, 2026 Avrupa Miras Günleri kapsamında, Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupalı mimarlarca inşa edilen Ankara’nın sembol mekânlarını ziyaret etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasında konuşan Orav, “Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de Avrupa Miras Günleri kutlanıyor. Ankara’daki etkinlikler gerçekten dikkat çekici. Daha önce Türkiye’de yaşamış olmama rağmen, burada hâlâ keşfedilecek çok şey var. Bugün, Türkiye’deki meslektaşlarıyla birlikte burada çalışmalara imza atmış olan, günümüzde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin mimarları hakkında bilgiler edindik. Bu durum, tarihteki bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor, ayrıca geleceğimizi şekillendirirken güzel bir örnek teşkil ediyor. Ortak geleceğimizde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” sözlerini kullandı.

Ankara-Anka

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