Filistinlilere Yom Kippur kısıtlaması

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten açılan yolları beton bloklar ve demir bariyerlerle kapattı.

Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğü, İsrail tarafından yine ellerinden alındı. Bu akşam başlayıp yarın akşam sona erecek Yom Kippur'da Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardan açılan yollar, İsrail polisi tarafından beton bloklar ve demir bariyerlerle kapatıldı. İsrail, Yahudi halkının​​​​​​​ evlerinden çıkmadığı söz konusu iki gün için her sene olduğu gibi bu yıl da Filistinlilerin kullandığı yolları trafiğe kapatarak hareket özgürlüklerini kısıtladı ve Filistinlileri ​​​​​​​tecrit altına aldı. AA

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