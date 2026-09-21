Berlin’de ırkçılar kaybetti

Almanya’da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde Pazar günü seçimler yapıldı. Geçici sonuçlara göre Mecklenberg-Vorpommern eyaletinde ise AfD yüzde 38 ile önde, arkasında da ikinci sırada yüzde 35 ile Sosyal Demokrat Parti geliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise seçim akşamı yerel saatle 22:00’de gelen verilere göre yüzde 4,9 ile barajın altında. Eğer bu sonuç CDU için değişmezse bu Merz için oy kayıplarının yanı sıra daha büyük bir hezimet anlamına geliyor. Kamu yayıncıları ARD ve ZDF’nin sandık çıkış anketlerine göre, Türkiye kökenli Elif Eralp’in de adayı olduğu Sol Parti (Die Linke) %26 oy alırken, CDU’nun oyu %20’de kaldı. Haber Merkezi

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