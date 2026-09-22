Dikkat çeken ‘gizli tanık’ çıkışı

MHP’li Feti Yıldız, soruşturmalarda mecbur kalmadıkça “gizli tanık” uygulamasına başvurulmaması ve gizli tanığa soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara

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Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her suç insan tarafından işlenir ve insan davranışları matematik kesinliğe indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Bilimsel deliller ile klasik deliller arasında bir rekabet olduğunu varsaymak yerine ikisini dayanışma içerisinde tasavvur etmek amaca daha uygun olmaktadır. Şüpheli ve sanığın beyanları hem bir savunma hem de ispat vasıtası yani delil mahiyetindedir” dedi. Yıldız, “Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır” ifadelerini kullandı. Yıldız ayrıca hâkimlerin kararlarını hukuka uygun ve duruşmada tartışılmış delillere dayandırması gerektiğini, şüphenin sanık lehine yorumlanmasının suçsuzluk karinesinin sonucu olduğunu ifade etti. Açıklamanın ardından, gizli tanıkların da yer aldığı İBB davasındaki yargılama süreci yeniden gündeme geldi.

Haber Merkezi