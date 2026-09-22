Romen genç de Müslüman oldu

Romanya vatandaşı Dennis Ludwig (21), SİBİU Eyüp Sultan Camii'ndeki Türk din görevlisi rehberliğinde Müslüman oldu.

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