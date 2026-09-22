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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Romen genç de Müslüman oldu

22 Eylül 2026, Salı
Romanya vatandaşı Dennis Ludwig (21), SİBİU Eyüp Sultan Camii'ndeki Türk din görevlisi rehberliğinde Müslüman oldu.

75 yaşında Müslüman oldu

 

Yaptığı bir seyahatte Müslümanlardan etkilenen Dennis Ludwig, memleketi Romanya'ya dönüşünde SİBİU Eyüp Sultan Camii'ne gelerek İslâm'ı ve Müslümanları tanımak istediğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca SİBİU Eyüp Sultan Camii'nde görevlendirilen Numan Uçar, "Bugün genç bir kardeşimizin İslâm'la yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bu dünyada insanın en büyük sermayesi gençliği, parası, makamı veya sahip oldukları değildir. Asıl sermayesi imanıdır, güzel ahlâkıdır ve Allah ile kurduğu bağdır. Hamdolsun Dennis kardeşimizde yaklaşık altı aylık bir yolculuğun ardından İslâm ile müşerref oldu. Gerçek nimete kavuştu. Rabbim imanını sağlam, kalbini temiz, yolunu hayırlı eylesin." diye konuştu.

Haber Merkezi

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Haber Merkezi

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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