Beyoğlu'nda artık "İyilik Kültür ve Sanat Merkezi" var

İHH İnsani Yardım Vakfı, Beyoğlu'nda hem geleneksel sanatlarımızın sürdürülmesine katkı sunmak hem yardımseverleri sanat eserleriyle buluşturmak amacıyla bir kültür sanat merkezi açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait İyilik Kültür ve Sanat Merkezi (İKSM), sanat üretimini desteklemek, geleneksel sanatların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve toplumsal fayda üretmek amacıyla Beyoğlu'nda hizmete açıldı. Boğazkesen Caddesi'nde yer alan 5 katlı merkezin açılışına, İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, sanatseverler ve davetliler katıldı. Dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından konuşan Göksun, merkezde gençlere yönelik eğitim ve kurslar düzenleneceğini, burada ortaya çıkan sanat eserlerinin galeride sergileneceğini belirtti.

Göksun, eserlerin mazlum coğrafyalara destek amacıyla bağış karşılığında talep edenlere verileceğini ifade ederek, "Onlar hem kendileri bir sanat eserine kavuşmuş olacaklar hem de yapmış oldukları bağışlarla mazlum coğrafyalara inşallah yardımlarını ulaştırmış olacaklar." dedi.