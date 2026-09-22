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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Yemen’de barış için çalışılmalı

22 Eylül 2026, Salı 01:19
Yemen’de çatışmalar bölgesel gerilimi tırmandırırken, İslâm dünyasına akan kanın durması için ortak bir irade ortaya koyma çağrısı yapılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Yemen arasında yaşanan gerilime ilişkin Türkiye’nin çatışmaların tarafı olmaması gerektiğini belirterek, “Türkiye’ye düşen; gerilim ve çatışmaların tarafı olmak değil, barışın ve diyaloğun merkezi olmaktır” dedi.

İSLÂM ÜLKELERİ BİR ARAYA GELMELİ

Türkiye’nin bölge ülkeleriyle olan ilişkileri ve stratejik konumu sebebiyle çatışmanın tarafı değil, çözümün arabulucusu olması gerektiğini ifade eden Arıkan, Mısır, Pakistan, İran ve Katar’la temas kurularak ortak bir arabuluculuk heyeti oluşturulmasını istedi.

Arıkan, bu girişimin ilk gündeminin karşılıklı saldırıların durdurulması, gerilimi artıracak askerî adımlardan kaçınılması ve doğrudan diplomatik iletişim kanallarının açılması olması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE BARIŞIN VE DİYALOĞUN MERKEZİ OLMALI

Arıkan şunları söyledi: “Türkiye, İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın bu süreçte daha aktif bir şekilde rol almasını sağlamalı ve İslâm coğrafyasının iç sorunlarını kendi bünyesinde çözüme kavuşturulması için liderlik üstlenmelidir. Çünkü İslâm ülkeleri arasında yaşanan hiçbir sorun çözülemez değildir, olmamalıdır. Bilinmelidir ki bu bölgede kardeş kavgasının kazananı bölge halkları değil, yalnızca siyonizm ve terörist İsrail olacaktır. Bizler bir kez daha açık ve net söylüyoruz; Türkiye’ye düşen; gerilim ve çatışmaların tarafı olmak değil; barışın ve diyaloğun merkezi olmaktır.”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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Çatışmalar Yemenlileri evlerinden ediyor

Yemen’in 8 vilayetinde Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetlenen çatışmalar, büyük bir göç dalgasına yol açtı. Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Biriminin açıklamasına göre, 1-18 Eylül tarihleri arasında 21 bin 583 aileden oluşan 146 bin 943 kişi çatışmalar sebebiyle yerinden edildi. Yerinden edilmelerden en fazla Taiz, Lahic, Aden, Ebyen, Şebve, Hudeyde, Hadramevt ve Mehra vilayetleri etkilendi. En fazla kişinin yerleştiği Taiz’e 80 bin 792, Lahic’e 38 bin 304, Aden’e ise 7 bin 162 kişi sığındı. Hudeyde’nin Hays ve Huha ilçelerine de 10 bin 297 kişi yerleşti. Açıklamada, yerinden edilen ailelerin önemli bölümünün evlerini, geçim kaynaklarını ve mülklerini kaybettiği belirtildi. Barınma, gıda, içme suyu, kanalizasyon ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın arttığı vurgulanarak uluslararası topluma “acil ve hayat kurtarıcı yardım” çağrısı yapıldı. Aden-aa

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İran’dan Yemen için barış çağrısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki savaşın sona ermesini istediklerini söyledi. Al Jazeera televizyonunda ABD ile görüşmeler hakkında konuşan Rızai, “Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki savaşı gerçekten sona erdirmek istiyoruz. Eğer onlar da bizden yardım isterse, Husiler ile Suudi Arabistan arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmaya tamamen hazırız” dedi. Rızai, “İkinci olarak, tüm cephelerde savaşın sona erdiğini ilan etmeliler; iç işlerimize müdahale etmekten kaçınmalı, devrimimize karşı olanlarla iş birliğini durdurmalı, topraklarımıza yönelik her türlü saldırıyı sona erdirmeli ve deniz ablukasını kaldırmalılar. ABD önce şartlarımızı uygulamalı, ancak ondan sonra müzakereler başlayabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi

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