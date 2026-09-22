Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekânın hızla gelişmesine dikkati çekerek ABD ve Çin’e teknoloji alanında anlaşma yapma ve yapay zekânın kontrolünün insanlarda kalmasını sağlama çağrısında bulundu.

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