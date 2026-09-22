Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun

22 Eylül 2026, Salı 00:28
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekânın hızla gelişmesine dikkati çekerek ABD ve Çin’e teknoloji alanında anlaşma yapma ve yapay zekânın kontrolünün insanlarda kalmasını sağlama çağrısında bulundu.
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Albanese, yapay zekânın hızla gelişmesine işaret ederek ABD ile Çin’in yapay zekâ alanındaki iki büyük güç olduğuna ve iki ülkenin işbirliği yapmasının gerekliliğine dikkati çekti.
Yapay zekâ konusunda “küresel kurallar oluşturulması” gerektiğini vurgulayan Albanese, “Yapay zekâ çok hızlı ilerliyor ve insanların kontrolü elinde tutmasını sağlamamız gerekiyor.” dedi. Albanese, ABD ve Çin’in yapay zekâ konusunda, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na benzer bir çerçeve üzerinde çalışması çağrısında bulundu.
AA
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