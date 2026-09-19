Netanyahu sert düştü

İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud, sert bir düşüş yaşıyor.Kanal 13’ün son anketine göre, İsrail’de bugün seçimler yapılsaydı Netanyahu’nun partisi Likud sadece 18 milletvekiline ulaşabilecekti.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, 22 sandalyeye ulaşarak seçim yarışını Likud’un 4 milletvekili önünde götürüyor. Ankete katılanların yüzde 45’i başbakanlık için en uygun isim olarak Eisenkot’u görürken Netanyahu’nun desteği ise yüzde 36’da kaldı. AA

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