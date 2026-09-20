Herkes tembelliğe alıştı

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in Kırklareli’nde gerçekleştirdiği ziyarette bir esnaf, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı.

İşlerin durma noktasına geldiğini, çalışanların maliyetlerini ve borçlarını karşılamakta zorlandığını belirten esnaf, “Bu sene içerisinde şu dükkana 2 milyon liraya yakın cebimden para koydum. Eşimin altındaki arabayı sattım, koydum. Kendi kenardaki takılarımı koydum. Allah kaza bela vermesin, başımıza bir şey gelirse kenarda 1 lira para yok” dedi.

Ticaret ve sanayide yaşanan sıkıntılara dikkati çeken esnaf, şöyle devam etti: “Millet 5 milyon oldu mu atıyor faize. Herkes çalışmamaya, tembelliğe alıştı. Nasıl geçineceğiz? Hiçbir şeyimizi ödeyemez hale geldik. Esnafı kollayan kimse yok. Faizler aldı başını gidiyor. Ben geçen sene aldığım fiyata mal alamıyorum, sattığım fiyata mal alıyorum yemin ediyorum. Üretim ülkesiydik, üretim bitti, tüketim ülkesine direkt geçiş yaptık. Ne hayvancılık kaldı, ne tarım kaldı, ne sanayi kaldı.”

Kırklareli-Anka