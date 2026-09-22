İtalya’ya yakışmıyor

İtalya Başbakanı Gıorgıa Melonı, okullarda burka ve nikab kullanımının yasaklanmasını öngören düzenlemelerin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ve nikabı yasaklayacaklarını ve sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını sınırlandıracaklarını açıkladı. Meloni, İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia - FdI) partisinin gençlik kolunun düzenlediği toplantıda ayrıca eğitim sistemine uyum konusunda ciddi zorluklar yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getireceğini söyledi.

Açık bir kanun yok

Okullarda burka kullanımına yönelik daha sıkı önlemler alınması çağrısı, Ulusal Gelecek (Futuro Nazionale - FN) partisi tarafından Temmuz ayında yapılmıştı. İtalya’da burkayı ne okullarda ne de kamusal alanlarda açıkça yasaklayan bir kanun bulunuyor. Ancak 1975 tarihli bir yasa, haklı bir gerekçe olmaksızın kimlik tesbitini zorlaştıran kask veya giysilerin kullanımını yasaklıyor. İtalya’nın en yüksek idarî mahkemesi 2008 yılında, kimlik tesbiti gerektiğinde yüzün gösterilmesi şartıyla dinî veya kültürel nedenlerle yüzü tamamen örten peçelerin kullanılabileceğine açıklık getirdi.

Avrupa’da benzer yasaklar

Portekiz, kamusal alanlarda burka ve peçe gibi yüzü tamamen örten kıyafetlere yönelik kısıtlamaların bulunduğu Avrupa ülkelerine Ağustos ayında katıldı. Fransa, 2011 yılında kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yasağı ihlâl edenler para cezası alabiliyor veya zorunlu vatandaşlık eğitimi programına katılmak zorunda kalabiliyor. Belçika da 2011’den bu yana benzer bir yasağa sahip. İhlal durumunda para cezası veya yedi güne kadar hapis cezası uygulanabiliyor.

Haber Merkezi