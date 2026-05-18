18 Mayıs 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Îsâ onlara şunu da söyledi: “Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yalnız Ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur.”
Meryem Sûresi: 36
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Büyüklük Benim has sıfatımdır. Kim ki o has sıfatımda Benimle yarışırsa onu hor ve hakir kılarım.”
Camiü’s-Sağir, No: 2880
