Denizlerdeki ısınma korkutuyor

Geçen ay deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyeye yaklaştığını, buna El Nino etkisinin de eklenmesiyle yeni rekorların görülebileceğini belirten Prof. Dr. Cem Gazioğlu, kıyı taşkınları ve fırtına kabarması risklerinin artabileceğini söyledi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen ay 14,89 derece ölçülen küresel ortalama hava sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 0,52 derece üzerinde seyretti ve kayıtlardaki en sıcak üçüncü Nisan yaşandı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanuslarda ise 21 dereceyle en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklığı kaydedildi. Geçen ay ortalamanın yaklaşık yüzde 5 altında kalan Arktik'teki ortalama deniz buzu örtüsü ise en düşük ikinci Nisan ayı seviyesi olarak ölçüldü. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, küresel iklim sisteminin artık yalnızca atmosfer sıcaklıkları üzerinden değerlendirilemeyeceğini, bunun verilerle ortaya konduğunu söyledi. AA

