"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Her iki kişiden biri borçlu

17 Mayıs 2026, Pazar 19:00
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de kredi kartı kullanan her iki kişiden birinin borçlu olduğunu belirterek, bankalar, Türkiye Bankalar Birliği, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çözüm çağrısı yaptı.

ANKARA - Adnan SOLMAZ

Palandöken, “Vatandaş ekmeği de simidi de kredi kartıyla alıyor. Esnaf kredi kartı limiti dolduğu için ürün alamıyor” dedi. Palandöken, Türkiye’de 147 milyon kredi kartı bulunduğunu, vatandaşın toplam kredi kartı borcunun 3 trilyon liraya ulaştığını, 2 milyon kişinin yasal takipte olduğunu, batık kredi tutarının ise 323 milyar liraya çıktığını belirterek, “Mutlak ve mutlak bankalar, Türkiye Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bir çözüm üretmek lâzım” dedi.

