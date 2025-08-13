Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

VİCDAN SAHİBİ KİMSELER GAZZE'DEKİ FELÂKETE DUYARSIZ KALAMIYOR. ABD'Lİ ÜNLÜ BİR ŞARKICI, PAPA'YA GAZZE'YE GİTMESİ VE ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLMESİNİ ÖNLEME ÇAĞRISI YAPTI.

İNSANÎ YARDM KAPILARINI AÇABİLİRSİNİZ - EN İYİ HEDİYE MASUM YAVRULARI KURTARMAK

ABD’li şarkıcı Madonna, Papa 14’üncü Leo’ya Gazze’ye giderek, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarma çağrısı yaptı.

ABD’li şarkıcı Madonna, Gazze’deki çocukların yaşadığı insanî krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyaset değişim sağlayamaz, yalnızca farkındalık değişim sağlayabilir.” ifadesini kullanarak mesajını Papa’ya ulaştırmak istediğini belirtti. Papa’nın Gazze’ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa’ya hitaben “Lütfen çok geç olmadan Gazze’ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir” ifadelerini kullandı.

Artık zaman kalmadı

Madonna, Gazze’de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “İnsanî yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin.” Oğlu Rocco’nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, “Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek” dedi. Şarkıcı Madonna, “Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek” ifadesini kullandı.