ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

24 Ocak 2026, Cumartesi 10:24
Dünyanın en büyük fon yönetici BlackRock CEO’su Larry Fink, Davos’ta yaptığı konuşmada kapitalizmin iflas noktasına geldiğini söyleyerek, “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi, şimdi de yapay zekâ ile bedel ödetiliyor” dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında konuşan BlackRock CEO’su Larry Fink, “Kapitalizm tarihinin en büyük sınavıyla karşı karşıya” diyerek, yapay zekânın ofis çalışanlarını tasfiye edeceğini ve enerji maliyetlerinin vatandaşa yüklendiğini itiraf etti. 

“Servet küçük bir azınlığın cebine girdi”

Fink, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle başlayan sürecin muhasebesini yaparken gelir adaletsizliğinin sürdürülemez boyutlara ulaştığını vurguladı. Larry Fink, “Berlin Duvarı yıkıldığından beri tarihin en büyük serveti oluştu ama bu para, toplumsal barışı bozacak kadar küçük bir azınlığın cebine girdi. Bu kadar adaletsiz bir dağılımı hiçbir toplum uzun süre kaldıramaz, sonunda sistem çatırdar” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ beyaz yakalıyı yutmaya mıgeliyor?

Küreselleşme sürecinde fabrika işçilerinin yaşadığı işsizlik travmasının bir benzerinin şimdi ofis çalışanlarını beklediğini belirten Fink, şu uyarıyı yaptı: “Küreselleşme fabrikadaki işçiyi nasıl vurduysa, Yapay Zekâ da şimdi aynısını ofis çalışanlarına, avukatlara, analistlere yapacak. Bu gelecekten değil, bugünden bahsediyorum! Beyaz yakalıları yutmaya geliyor.”

“Halk masada yok, öfke büyüyor”

Davos’taki atmosferi bir “illüzyon” olarak nitelendiren Fink, “Burada toplanmış bir grup elit, herkesin dünyasını şekillendirmeye çalışıyor. Ama asıl darbeyi yiyecek olan halkın bu masada sandalyesi bile yok” diyerek sistemin kopukluğunu eleştirdi. 

Çözüm ne?

Fink, çözüm olarak halkın büyümenin sadece “kurbanı” veya “seyircisi” olmaktan çıkarılıp, yeni zenginliğin ortağı haline getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde küresel çapta büyük bir sosyal patlamanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Haber Merkezi

