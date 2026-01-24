Deprem konutları ‘bedava’ değil

Bakan Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı.

“Deprem konutları, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Sosyal konutlarda yıllardır yaptığımız uygulama, memur maaş artış katsayısına göre. Memura ne kadar artış geliyorsa ki geçmişe baktığınızda biz o artışı da uygulamıyoruz. Vatandaşımızın, asgarî ücretli bir kardeşimizin ödeyebileceği şekilde bir ödeme sistemi ortaya koyuyoruz” dedi. Türkiye’de yüzde 56 olan ev sahipliği oranını yüzde 65-70’lere çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Kurum, İsviçre’de bu oranın yüzde 43, Almanya’da ise yüzde 47 olduğunu söyledi. Kurum, “Ev sahipliği oranı, ülkenin gelişmişliğiyle alakalı değil. Bir süreç yaşandı, burayı da görmezden gelmememiz lazım.” diye konuştu. Haber Merkezi

