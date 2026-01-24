Şefkat Kahramanı Emine Sungur rahmet-i Rahman’a kavuştu

Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin muhterem eşi, Nur hizmetinin fedakâr annelerinden Emine Sungur, 99 yaşında Cuma gecesi rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin “hayatım hayatınla devam edecek” dediği talebesi merhum Mustafa Sungur ağabeyin muhtereme hanımı, Kur’ân ve İman hizmetinin zorlu yıllarda çilesini çekmiş Emine Sungur ablamız 99 yaşında Cuma gecesi rahmet-i Rahmana kavuştu. Nur hizmetinin görünmez kahramanlarından fedakârlık âbidesi, Bediüzzaman Hazretlerinin dua ve iltifatlarına mazhar olmuş Emine Sungur Ablaya Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekânı Cennet olsun.

Hayatını iman, hizmet ve fedakârlıkla yoğuran Emine Sungur, Risale-i Nur hizmetinde bulunan bahtiyar hanımlar arasında yer aldı. Eşi merhum Mustafa Sungur ağabey ile birlikte birçok zorluğu iman ve teslimiyetle göğüslemiş, hizmet yolunda sergilediği sabır ve gayretle gönüllerde derin izler bırakmıştır.

Fedakâr bir eş ve anne

Genç yaşta evlenip Sungur ailesine katılan Emine abla, eşinin iman ve hizmet yolculuğu boyunca aile hayatını, geçimini ve çocuklarının terbiye ve eğitimini büyük bir sorumlulukla yürüttü. Eşi Sungur Ağabey 1948’de Afyon ve sonraki yıllarda Üstad hizmetleriyle meşgulken, gündüz tarlada çalışıp gece dikiş dikerek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Hem okudu, hem yazdı

Kendisi de Risale-i Nur’u okuyan ve yazan bir Nur talebesi olarak zaman zaman Risale-i Nur eserlerini el yazısıyla kaleme aldı. Beyinin hizmet yolculuğunda her türlü çile ve meşakkate göğüs geren Emine Sungur, hem Sungur Ağabeye hem Risale-i Nur hizmetine hususî bir destek sundu.

22.01.2026 Perşembe akşamı vefat eden Emine Sungur, 23.01.2026 Cuma namazını müteakip M.Ü. İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına dualarla defnedildi. Mekânı Cennet olsun.