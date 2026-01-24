"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

24 Ocak 2026, Cumartesi 10:20
Özgür Özel, Karar TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündemi değerlendirdi.

”CHP’nin bir merkez partisi haline gelip gelmediğine” yönelik soruya karşılık, “CHP’nin listelerinde gelecek dönem, tesettürlü, başörtülü milletvekilleri göreceksiniz. Bu, ‘açılım olsun’ diye değil. Zamanı geldi, artık bu anormal bir şey değil. CHP’de şu anda bir tesettürlü arkadaşın varlığı, başörtülülere bir mesaj değil. ‘Başörtülü arkadaşlar var, bize oy verin’ değil. CHP’de başörtülüler, siyasi rekabette başörtüsüzlerle eşit şartlarda, gelin burada siyaset yapın. Eskiden başörtülü birisi CHP’ye baktığında, ‘Orada beni kabul etmezler, zorlanırım’ diyordu.” değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin, “Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacak mısınız?” sorusu üzerine, “Diyanet’i kuran parti niye kapatsın” yanıtını veren Özel, “İmam hatip liselerini kapatacak mısınız?” sorusunu da “Hayır” diyerek cevapladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 286
