Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

Özgür Özel, Karar TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı ve gündemi değerlendirdi.

”CHP’nin bir merkez partisi haline gelip gelmediğine” yönelik soruya karşılık, “CHP’nin listelerinde gelecek dönem, tesettürlü, başörtülü milletvekilleri göreceksiniz. Bu, ‘açılım olsun’ diye değil. Zamanı geldi, artık bu anormal bir şey değil. CHP’de şu anda bir tesettürlü arkadaşın varlığı, başörtülülere bir mesaj değil. ‘Başörtülü arkadaşlar var, bize oy verin’ değil. CHP’de başörtülüler, siyasi rekabette başörtüsüzlerle eşit şartlarda, gelin burada siyaset yapın. Eskiden başörtülü birisi CHP’ye baktığında, ‘Orada beni kabul etmezler, zorlanırım’ diyordu.” değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin, “Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacak mısınız?” sorusu üzerine, “Diyanet’i kuran parti niye kapatsın” yanıtını veren Özel, “İmam hatip liselerini kapatacak mısınız?” sorusunu da “Hayır” diyerek cevapladı.