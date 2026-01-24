Belçika Başbakanı Bart De Wever, "ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın gerekli dersleri alması gerektiğine işaret eden De Wever, şimdilik askerî ve ticarî kısıtlamalara yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini belirterek, "Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz." dedi. De Wever, ideal bir dünyada Avrupa ile ABD arasındaki bağların güçlü kalacağını ancak ideal dünyada yaşanmadığına işaret ederek, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” diye konuştu.

Newsom’dan liderlere çağrı

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Avrupalı liderlere seslenerek ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland talebine karşı sert ve kararlı bir tutum alınmasını istedi. Newsom, "Her tarafı idare edemezsiniz. Nezaket bu kadar yeter. Onu yatıştırmaya çalışmayı bırakın. Ateşe ateşle karşılık verin," ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland talebine karşı 'omurgalı' durmalarını söyleyen Newsom, Trump'ın 'zayıf' olduğunu belirterek, 'Nezaketi bırakın, yüzüne yumruk atın,' dedi. Newsom, Avrupa’nın egemenlik konusunda tek ses hâlinde durmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.