Filistin devletinin adı yok

İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünya liderleri, Gazze Barış Kurulu’nun kuruluşu için imza töreninde bir araya geldi.

Törene, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin Barış Kurulu’na katılım için resmi bildirim aldığını belirterek, “Herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurumla birlikte çalışacağız” dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise konuşmasında “Hamas’ın silahsızlandırılmasının ve dağıtılmasının hayati önem taşıdığını” söyledi. İki Devletli Çözüm’e ilişkin bir soru üzerine Herzog, bu konuda yorum yaparken “temkinli” olduğunu ve İsrail’in bu konunun tartışılacağı bir seçim yılına girdiğini hatırlattı. Haber Merkezi

