ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Tasarruf dediniz, israf ettiniz

24 Ocak 2026, Cumartesi 10:13
Cumhurbaşkanlığının günlük ortalama 46 milyon lira harcadığını hatırlatan İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, “Bu rakamlar istatistik değil, milletin ekmeğidir” dedi.

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, 3 yılda 100 milyar lira tasarruf paketi açıklayan hükümetin, merkezi yönetimin sadece tüketime yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için 2024 yılında 134 milyar lira; 2025 yılında ise 153 milyar lira fazla harcama yaptığını söyledi. Hükümete seslenen Avcı, “Millete ‘tasarruf’ edin ediniz, kendiniz iki kat daha fazla israf ettiniz!” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÜNLÜK ORTALAMA 46 MİLYON LİRA HARCIYOR

Avcı şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı harcamaları 2025’te 15,8 milyar liraya ulaştı. Son aylarda rekor kırdı, Aralık’ta aylık 2,7 milyar lira! Günlük ortalama 46 milyon lira harcanıyor. Bunlar için milyarlar akıyor, ama millet “kiramı, aidatımı, elektrik su faturamı ödeyemiyorum” diyor! Kamuda makam aracı sayısı 130 bini çoktan geçti! Lüks Alman markaları, zırhlı araçlar, şoförlü filolar... Bir aracın deposu 4 bin 765 lira tutuyor. 130 bin araç bir kez doldurulduğunda 629 milyon lira her gün havaya uçuyor! Tasarruf paketi açıklarken ‘lüks araçları satacağız’ dediniz, ama kaza yapmış hurdaları satışa çıkardınız!”

İSRAF BİTMELİ, SALTANAT SON BULMALI

 “Bu düzen değişmeli!” diyen Avcı, “Vergiler yani milletin emanet parası millete dönmeli! Eğitimde, sağlıkta, adalette, üretimde kullanılmalı! Gençlerimize iş, emeklilerimize onurlu yaşayacak maaş, esnafımıza nefes olmalı! Millet hesap soruyor! Millet diyor ki: “Tasarruf dediniz, israf ettiniz! Artık yeter! Gerçek tasarruf Cumhurbaşkanından en küçük memuruna kadar herkesin hesap vermesiyle başlar! Gerçek adalet milletin vergisini harcarken başlar!” ifadelerine yer verdi.

ANKARA - MEHMET KARA

