ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ

'Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli'

24 Ocak 2026, Cumartesi 01:55
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır." dedi.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

 

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını cevapladı.

 

Rusya’nın ABD’de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin’in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, “Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak.” diye konuştu.

Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, “Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır.” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 252
