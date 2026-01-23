"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çaptı: 2 kişi öldü

23 Ocak 2026, Cuma 19:00
Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde 59 ALV 478 plakalı otobüs, geçiş sırasında 59 ADN 734 plakalı otomobile çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si öldü, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

Ölen 2 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle gişelerin bulunduğu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından gişelere sıkışan otomobil ve otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Bölgedeki temizlik çalışmaları sonrası trafik akışı normale döndü.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, aynı istikamette seyreden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'sinin olay yerinde öldüğü aktarılan açıklamada, yaralanan bir yolcunun ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli'

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor

    Hafta sonu hava ısınacak

    Washington'da kar fırtınası sebebiyle "acil durum" ilan edildi

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi

    İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çaptı: 2 kişi öldü

    Antalya-Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladı

    Barrack ve Mazlum Abdi Irak’ta görüştü

    Barış Kurulu resmen açıklandı: Türkiye katıldı, Avrupa mesafeli

    ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de

    ABD, DSÖ'den resmen ayrıldı - 78 yıllık üyelik sona erdi

    Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi
    Genel

    Şefkat Kahramanı Emine Sungur rahmet-i Rahman’a kavuştu
    Genel

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor
    Genel

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı
    Genel

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi
    Genel

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Washington'da kar fırtınası sebebiyle "acil durum" ilan edildi
    Genel

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!
    Genel

    Hafta sonu hava ısınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.