İran'da bilanço ağırlaşıyor

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayarak hükümet karşıtı protestolara dönüşen olaylarda 207'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 bin 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Protestolarda ayrıca şimdiye kadar 26 bin 752 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor. Haber Merkezi

