Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı

Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD); Suriye’de yaşanan çatışmalı süreci, düzenledikleri üst düzey toplantıda ele alarak ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, ateşkesin uzatılmasından duyulan memnuniyet dile ifade edilirken, Kürtlerin yaşadığı bölgenin Suriye’nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonu için çağrı yapıldı. Özellikle kuşatma ve yoklukla mücadele edilen Kobani şehrinde temel hizmetlerin derhal yeniden başlatılması ve insanî yardım akışının sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Suriye’nin istikrarı için en etkili yolun siyasî çözüm olduğu belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Tüm tarafları hızla kalıcı bir ateşkese varmaya ve 18 Ocak 2026 tarihli anlaşma temelinde, Suriye’nin kuzeydoğusunun üniter ve egemen Suriye devletine barışçıl, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde entegrasyonunu hedefleyen müzakerelere bir an önce dönmeye çağırıyoruz. Bu süreç, tüm vatandaşların haklarını etkili bir şekilde koruyan bir yapıda olmalıdır.” Haber Merkezi

