ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

02 Ekim 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar [mü’minler], sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.

Nahl Suresi: 42

HADİS:

Ağızlarınızı tertemiz tutunuz. Çünkü ağızlarınız Kur’ân’ın yollarıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2603

Okunma Sayısı: 217
