Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar [mü’minler], sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.

Nahl Suresi: 42 HADİS: Ağızlarınızı tertemiz tutunuz. Çünkü ağızlarınız Kur’ân’ın yollarıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2603

Okunma Sayısı: 217

