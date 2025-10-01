İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de açlıktan ölerek şehit olanların sayısı 455’e yükseldi

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükselirken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 35 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğini ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 151'i çocuk olmak üzere 455'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 36'sı çocuk 177 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu sivil noktaları hedef aldı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı bir okul ve evlerin yanı sıra sivillerin toplandığı alanları da hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah Okulu havan mermisiyle vuruldu. Saldırıda 1'i sivil savunma yetkilisi 11 kişi şehit oldu, 6'sı sivil savunma görevlisi çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, şehit olan görevlinin, Fellah Okulu'nda arama-kurtarma çalışmaları sırasında hedef alındığı bilgisini verdi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 7 kişi şehit oldu.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalandığı saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde ise Nafak bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi şehit oldu.

Su tankeri hedef alındı

İsrail ordusu Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Selasini Caddesi'nde ise bir su tankerini hedef aldı, 5 Filistinli şehit oldu, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde yer alan İsticabe Camisi yakınlarında toplanan sivil Filistinliler hedef alındı. Saldırıda 2 kişi şehit oldu.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi, çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli şehit oldu.

Deyr Belah kentinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise aralarında çocukların da olduğu 4 kişi şehit oldu.

İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu şehit olan 29 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, el-Aksa Hastanesi'nin de gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cansız bedenini karşıladığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan 5 sivile ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

UNRWA: İsrail saldırılarında Gazze'de her gün ortalama 100 kişi hayatını kaybediyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerek "askeri operasyonları" gerekse İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 100 Filistinlinin şehit olduğini, bunun yanı sıra açlıktan ya da tıbbi imkansızlıklar nedeniyle de ölenlerin olduğuna dikkati çeken Lazzarini, ölü sayısına paralel, yaşananlar karşısındaki "umursamazlık halinin" de arttığını ifade etti.

İşlenen suçların belgelenmeye devam edilmesi gerektiğini belirten Lazzarini, acilen Gazze'de ateşkesin sağlanması ve işlenen bu suçların sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

Kızılhaç, Gazze kentindeki operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı

IUluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların yoğunlaşması nedeniyle, Gazze kentinde bulunan ICRC ofisindeki operasyonların geçici olarak askıya alınmasına, güvenliği ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla personelin Gazze’nin güneyindeki Kızılhaç ofislerine nakledilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu olayın, Gazze'de hala on binlerce insanın zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu ve daha fazla yardıma acilen ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki sivillerin öldürüldüğü, zorla yerinden edildiği ve zorlu koşullara katlanmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin Kızılayı ve sivil savunma da dahil ilk müdahale ekipleri, yardım sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Ancak hareket kabiliyetleri ve sivil halka güvenli bir şekilde ulaşma kabiliyetleri ciddi şekilde kısıtlandı. ICRC, Gazze kentindeki sivillere koşullar elverdiği sürece Deyr el-Belah ve Refah'taki ofislerimiz aracılığıyla destek sağlamaya devam edecek." denildi.

ICRC'nin onlarca yıldır Gazze kentinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, koşullar elverdiği anda buraya geri dönmeye kararlı olunduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Raşid Caddesi'ni kapatması soykırımı çerçevesinde keyfi bir uygulamadır

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin soykırım sırasında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinliler özellikle kentin kuzeyini güneyine bağlayan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başladı.

İsrail'in söz konusu caddeyi de kapatma kararının en sert ifadelerle kınandığı açıklamada, "Bu keyfi uygulama, işgalcilerin halkımıza uyguladığı baskı, kuşatma ve soykırım politikasının çerçevesi içerisinde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, caddenin kapatılma kararından doğacak sonuçlardan sorumluluğun İsrail ve ABD yönetimlerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere sivillerin kentte, güvenlik içinde ve özgürce dolaşımının sağlanması ve insancıl hukuka karşı ağır ihlallerin durdurulması için ciddi harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 13 Gazzeliyi serbest bıraktı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve hapishanelerde tutulan 13 Filistinlinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Kissufim askeri kontrol noktasından giriş yapan Filistinlilerin, Deyr Belah'taki Aksa Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını kaydetti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi'ni "güneyden gelenlere" kapatıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, söz konusu caddenin kapatılması başlıklı açıklama yayımladı.

Gazze Şeridi'nin batısında yer alan ve güney ile kuzeyini sahil yolu üzerinden birbirine bağlayan Raşid Caddesi'nin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını belirten Adraee, bu aşamada kuzeyden güneye göç edenlere ise "teftişsiz" bir şekilde izin verileceğini ifade etti.

İsrail kuzeydeki Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istiyor.

Ancak işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef alıyor.

İsrailli Bakan, Gazze kentini terk etmeyen Filistinlileri "terör destekçisi" olarak göreceklerine işaret etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için geçen ay başlattığı kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kentini kuşatmaya "büyük oranda" yaklaştığını savunan Katz, bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için "bunun son şans olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin İsrail ordusunun kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını belirtti.

İsrail ordusunun bölgeye saldırılarını sürdüreceğini aktaran Katz, Gazze kentinde "teröristlerin veya terör destekçilerin kalacağını" savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak değerlendireceklerine işaret etti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusuna bağlı özel birlikler, Filistinliye ait bir evi abluka altına aldı.

Görgü tanıkları, ordunun kamptaki askeri birliklerini takviye ettiği ve bölge üzerinde yoğun dron uçuşları yaptırdığını aktardı.

Bu kapsamda İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Kalkilya, Tulkerim ve Cenin ile Beytullahim kentlerine yönelik düzenlediği bir dizi baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli şehit oldu, 168 bin 536 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 229 kişi şehit oldu, 56 bin 495 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 576’ya çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 873 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.