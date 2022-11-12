Dünya nüfusu sekiz milyarı geçecek

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’ne özel aynı gün içinde özel bir rapor yayımladı. Rapor, dünya nüfusundaki yükseliş seviyesini gözler önüne serdi.

BM, 11 Temmuz’da dünya nüfusunun 15 Kasım günü 8 milyara ulaşacağını açıklamıştı. Sonraki süreçte de yükselişi devam edeceği bildirilen dünya nüfusu, tahminlere göre yıldan yıla şu şekilde şekillenecekti: 2030’da 8,5 milyar insan, 2050’de 9,7 milyar insan, 2080’de de 10,4 milyar insan. BM’ye göre 2080 yılından sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak. BM, 2100’e kadar nüfusun 10,4 milyar seviyelerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

8 ÜLKEDE NÜFUS PATLAMASI YAŞANACAK

Rapora göre ilerleyen yıllarda, gelişmekte olan bazı ülkelerin doğurganlık hızı ciddi anlamda düşecek. Ancak 8 ülke, adeta nüfus patlaması yaşayacak. Bu ülkeler; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Filipinler, Hindistan, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Tanzanya olarak kayıtlara geçecek.

Haber Merkezi