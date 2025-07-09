Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kapsamlı bir soru önergesi sundu.

Yeneroğlu, operasyonun planlama ve icrasına dair ciddî soruların da gündeme geldiğini belirterek, “Mağarada arama tarama faaliyeti öncesinde, detaylı keşif ve istihbarat çalışmaları kapsamında mağaranın jeolojik yapısı ve olası gaz birikimleri hakkında veriler toplanmış mıdır? Bu veriler doğrultusunda gaz riski öngörülmüş müdür? İleri teknoloji gaz algılama sistemleri kullanılmadıysa bunun sebebi nedir? Yaşanan bu elim olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla başlatılan idarî ve adlî soruşturmalar hangi aşamadadır? Kamuoyunun doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi için hangi adımlar atılacaktır?” diye sordu.

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.